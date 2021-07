Vacances en Espagne et au Portugal : l’ombre du variant Delta

Dans moins d'une semaine, Mélina sera sur les plages de l'Algarve au Portugal. Les billets sont déjà réservés. Le mois prochain, direction Les Baléares en Espagne. Deux destinations déconseillées par le gouvernement français. Mais à ce stade, elle ne voit pas de raison de bouleverser ses plans. Chaque été, six millions de Français profitent du climat et des plages en Espagne et au Portugal. Cette année 2021, les voyagistes tablaient sur quatre millions. Mais les nouvelles restrictions comme le couvre-feu dans 45 villes du Portugal inquiètent. D'autant moins d'annulations que le gouvernement français en reste à de simples recommandations. En effet, ces destinations sont justes déconseillées. Après une nouvelle année marquée par la pandémie, difficile de renoncer aux voyages déjà prévus. Mais le rebond de l'épidémie ne reste pas sans conséquence sur les projets de réservations. En Catalogne, région touchée par le variant Delta, les touristes français ne semblent pas presser de rentrer. Quant aux professionnels du tourisme espagnol, ils n'enregistrent pas pour l'instant d'annulation massive et espèrent pouvoir compter sur la fidélité des Français.