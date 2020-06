Vacances en France : les Anglais font de la résistance

La ville de Londres est désertée par ses touristes à cause du Coronavirus et de la quarantaine imposée à tous ceux qui entrent sur le territoire britannique. Mais pour sauver cette saison touristique, les Anglais veulent passer leurs vacances chez eux. Les réservations faites par les britanniques pour visiter Londres cet été ont bondi de 140% et plus de 200% pour les villes en bord de mer. Pour la première fois cette année, une famille qui passe habituellement ses vacances en France a annulé leur voyage. Mais, il y a ceux qui font de la résistance. Ils veulent toujours passer leurs vacances dans l'Hexagone, malgré la mise en quatorzaine qui leur sera imposée à leur arrivée sur notre territoire. A noter que les touristes britanniques dépensent chaque année en France plus de cinq milliards d'euros.