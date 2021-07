Vacances en Normandie : où est passé l'été ?

Crème solaire, lunettes, maillot de bain, vous pouvez refaire vos valises. Cet après-midi sur la côte normande, il fallait plutôt sortir l'imperméable. "Plutôt maussade la météo. Un peu de soleil, un peu de nuages, un peu de pluie et revoilà le soleil", raconte un senior. "Cette année, on attend l'été qui n'arrive pas", regrette une jeune maman. Les retraités, qui rejoignent pour certains leurs résidences secondaires, sont plus optimistes. "Ça va passer, il faut être positif. L'essentiel c'est d'être là et puis de passer un bon temps", s'exprime une dame. "On est en Normandie, donc il ne faut pas trop se plaindre. Et puis, ce qui compte, c'est qu'il ne pleut pas", déclare un monsieur. Cette météo changeante a un impact sur le commerce. Les boutiques de souvenirs et de vêtements ont dû à vendre leurs produits, par exemple. Malgré les averses et une température de 17°C, les artisans glaciers, eux, parviennent à vendre. "On a assez chaud avec nos pulls et nos manteaux", confie une jeune fille. "C'est l'été. Même si le temps n'est pas au rendez-vous, ce n'est pas grave", ajoute une autre. Dans un camping, on attend les vacanciers. "Normalement, on devrait avoir soit une caravane avec des campeurs ou des tentes. Il y a encore une grosse partie des personnes qui ne savent où elles vont aller en vacances. Je pense que c'est la météo du mois de juillet qui va être déterminant pour leur choix", déclare la gérante.