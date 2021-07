Vacances : ils font le tour de la Corse à vélo avec leur bébé

Nous avons retrouvé cette informaticienne et ce directeur commercial dans un camping. Ils ont une mécanique bien rodée pour installer le campement avant la nuit. Tandis que Zoé termine sa nuit trois étoiles, ses parents prennent des forces pour les 50 km du jour. Pas de temps à perdre, en route pour le col de Palmarella. L'ascension est rude. Ils portent une trentaine de kilos par vélo. Alors, pour affronter la montée, chacun son biberon. Au sommet, ils se rappellent ce qui les motive. Juste le temps d'un changement de couche champêtre pour profiter enfin de la descente. Après 30 km, l'heure d'une pause bien méritée et les premiers moments à la mer pour la petite Zoé. Comme chaque soir, il faut maintenant trouver un endroit où passer la nuit. Sur leur jour de repos, pas de farniente. Ils partent à vélo à la découverte de l'un des joyaux de la Corse : les calanques de Piana. En pleine saison, il faut partager la route avec des dizaines de voitures et redoubler de vigilance. Et quand la famille s'arrête, ils suscitent souvent la curiosité. Il faut reprendre la route, car ils ont encore devant eux dix jours de vélo. À l'automne, la famille prendra un congé sabbatique pour découvrir une terre bien plus vaste : l'Amérique du Sud.