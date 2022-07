Vacances insolites : un âne pour compagnon de voyage

C'est une randonnée pour le moins atypique. La famille est accompagnée de son chien et d'un âne qui s'appelle Billy. Au fil des heures, dans cette expédition, il se révélera être un compagnon très affectueux, mais aussi un peu têtu. Avant le départ, quelques recommandations sont nécessaires. Le plus important est de ne pas utiliser la force, mais d'obtenir la collaboration de l'animal. Enfin, prête, la famille part donc à l'assaut du GR 58, une traversée de sept jours dans le Parc naturel régional du Queyras, au coeur des Hautes-Alpes. Pour guider Billy, Eva adopte le rôle du meneur. Le groupe doit parcourir 14 km avec plus de 900 mètres de dénivelé. L'âne, qui supporte le fardeau, est alors d'une importance capitale. Au moment du déjeuner, il faut se coordonner pour retirer les sacs. Puis arrive la petite collation de Billy, un moment privilégié pour Eva. Quand l'animal fait la tête, la balade tranquille se transforme en épreuve. Mais à 18 heures, la famille arrive quand même sur l'espace de bivouac. Même s'il est habitué aux randonnées, une fois le bât retiré, c'est la libération. Pour louer la compagnie d'un âne, la famille d'Eva aura déboursé 370 euros la semaine. Comme eux, chaque année, près de 25 000 familles sur les sentiers sont accompagnées d'un âne. TF1 | Reportage M. Stiti, P. Lormant, P. Veron