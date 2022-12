Vacances : la Côte d'Azur fait le plein

Sur la célèbre promenade des Anglais, on y trouve une foule de vacanciers. Français et étrangers profitent de la douceur des températures et du soleil. Une fréquentation touristique exceptionnelle sur la Côte d'Azur pour ses fêtes de fin d'année. "C'est très fréquenté, il fait très beau donc c'est normal", affirme une passante. Ce mercredi, il n'était pas facile de trouver une table au soleil pour déjeuner au bord de la mer. Avec le beau temps, le restaurant ne désemplit pas depuis quelques jours. "La fréquentation est revenue, et c'est de toutes les nationalités. C'est la différence par rapport aux autres années où on avait beaucoup plus de Français", confie Séverine Jaffeux, directrice du restaurant Plage "Beau Rivage". Il y a beaucoup de monde dans les rues. Et les hôtels affichent en moyenne 70 % de taux de remplissage. Ce sont dix points de mieux qu'en 2021 à la même période. Une fin d'année rêvée pour les professionnels du tourisme. De leur côté, les vacanciers sont particulièrement gâtés par la météo. TF1 | Reportage V. Capus, A. Chomy