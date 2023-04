Vacances : la course aux saisonniers

Depuis quelques jours, les appels se multiplient au standard de ce camping en Vendée. L'établissement ouvre ses portes ce week-end et les locations partent vite. "On est à peu près à 70 % sur la première semaine des vacances de Pâques. Et sur les trois dernières semaines, on va être quasiment à 100 %", prévoit François Arnould, gérant du camping de l'Océan à Brem-sur-Mer (Vendée). Pour accueillir les clients, l'établissement compte une centaine de saisonniers. Entre l'entretien de la piscine et le ménage dans les logements, le gérant a bouclé son recrutement. Et il a dû aménager un espace pour eux. Cela lui coûte 2 % de son chiffre d'affaires, mais c'est le prix à payer pour avoir du personnel. Alors que la troupe répète, Baptiste, saisonnier du camping, entame sa deuxième saison dans ce camping vendéen. Bénéficier d'un logement est un plus pour lui. À côté, les Sables-d'Olonne incitent les propriétaires à ouvrir leurs logements. Richard Lagasse loue ce chalet à un saisonnier en restauration. Il va toucher une prime de 800 euros pendant trois ans en échange, et il propose un loyer attractif. Géré par la ville, ce dispositif devrait séduire une cinquantaine de saisonniers. Et c'est un outil indispensable pour la station balnéaire. Mais la Vendée va encore plus loin. Elle investit aussi les réseaux sociaux avec un spot pour recruter. Chaque année, plus de 23 000 saisonniers travaillent dans le département. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec