Vacances : la douceur au rendez-vous à Saint-Jean-de-Luz

La météo transforme ces vacances d'hiver en vacances de Pâques, à ceci près qu'à 18 heures, il faut être rentré et que les restaurants sont fermés. À Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques, une famille a trouvé la parade pour un déjeuner avec vue sur mer et un gâteau basque en dessert. Comme elle, des dizaines d'autres ont pique-niqué sur le sable ce midi. La sandwicherie "chez Jean Phi" est une des seules options disponibles pour déjeuner. Depuis ce week-end, les clients se bousculent. La douceur des derniers jours a attiré de nombreux vacanciers. Près de 20 °C cet après-midi à Saint-Jean-de-Luz. Sur le sable, le masque n'est pas obligatoire. L'occasion de pouvoir enfin prendre l'air. Certains arrivent de région parisienne ou de l'Est de la France. D'autres viennent de beaucoup moins loin. Leur objectif, c'est de rentrer avant le couvre-feu. Dans le centre-ville, les commerces ne désemplissent pas. Les visiteurs sont en quête de produits locaux à emporter. Les boucheries font le plein, tout comme la confiserie Pariès, fabricant de gâteaux basque. Les vacanciers devraient être nombreux dans les prochains jours. Les températures s'annoncent printanières jusqu'à la fin de la semaine.