Vacances : la Grèce attend les touristes

Des piquets délimitent les distances à observer sur le littoral. Et sur les plages privées, les parasols sont désormais espacés de quatre mètres. Il va falloir prendre ses marques d'ici le retour des touristes prévus pour juillet. Le tourisme représente 20% du PIB grec, alors, le relancer est un impératif économique, même si cela constitue également un immense défi sanitaire. Pour l'instant, seuls trois hôtels sont ouverts dans la capitale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.