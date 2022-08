Vacances : le dépaysement près de chez soi

Ces retraités nantais ont un château royal en guise de décor, à deux pas du camping. Ils envisageaient de partir en Espagne pour les vacances. Ils ont finalement choisi Amboise et ses 225 km de trajet sans péage. Pour commencer leur séjour, ils ont pris la direction de l'office du tourisme à la recherche de bons conseils. Pour eux, ces vacances près de chez eux constituent une nouvelle expérience. Un dépaysement et du repos, c'est aussi l'objectif de cette famille. Pour le père, formateur de chauffeur de bus à Paris, il n'est plus question de traverser la France pour ses vacances. Ils ont 15 jours pour se ressourcer dans une maison en pleine nature. Depuis l'épidémie de Covid, la clientèle française apprécie ce type d'hébergement. Il faut compter 950 euros la semaine en haute saison. Mais louer un gîte tout équipé permet de limiter ses autres dépenses. Partir en vacances près de chez soi, c'est aussi une tendance en Auvergne. Paul et son frère ont convaincu leurs grands-parents de revenir dans leur camping préféré. Situé à moins de deux heures de route depuis Saint-Étienne, un trajet idéal pour les petits-enfants. Et quand on dépense moins en carburant, on peut davantage se faire plaisir. Une petite cagnotte pour devenir expert en salto et garder ainsi d'excellents souvenirs de ce séjour en Auvergne. TF1 | Reportage C. Madronet, N. Chiesa, T. Gathy