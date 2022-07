Vacances : le rêve américain

Elle est devenue la capitale incontestée du skateboard. Face au Pacifique, depuis plus de 70 ans, c’est comme si le son des planches à roulettes était devenu inarrêtable. Et dans cet univers, longtemps occupé par les hommes, les femmes font jeu égal. Avec ses lumières uniques et son histoire, Los Angeles est devenu le centre de l’industrie du skateboard. Los Angeles, mais aussi Santa Barbara à 100 kilomètres plus au nord. Avec 300 jours de lumière par an, le climat est exceptionnel. Il a même été élu le plus agréable de tous les États-Unis. Avec 17 millions de touristes étrangers par an avant la pandémie, la Californie est le troisième État le plus visité des États-Unis. Tout à la fois grandiose et sauvage. Des bisons en liberté dans l’Ouest américain n'hésitent pas à barrer la route aux touristes, dans l’un des plus célèbres et les plus vastes parcs des États-Unis, le Grand Canyon. Pourtant, leur présence fait l’objet d’une vive polémique Outre-Atlantique car actuellement, ils n'ont jamais été aussi nombreux dans le parc. Le parc avait vu les premiers bisons, introduits par l’homme, il y a 100 ans. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, J. Garro, A. Ponsard, J. Devambez