Vacances : le réveil de l'archipel des Glénan

Les îles Glénan sont un archipel au large des côtes bretonnes. Ce lieu sublime fait penser aux Bahamas bien que l'eau y soit un peu plus fraîche. Connues pour son école de voile, ces îles sont inhabitées et désertes depuis trop longtemps. Après quatre mois de fermeture hivernale ainsi que deux mois et demi d'inactivité à cause du confinement, elle s'apprête à rouvrir et reprendre son activité.