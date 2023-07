Vacances : le succès du "tout compris"

Profiter de tout et ne plus penser à rien. Dans un club à Roquebrune-sur-Argens (Var), pour 800 euros par personne, tout est à disposition : les activités, le logement, la nourriture... Une semaine de liberté. "Le rapport qualité-prix est super intéressant, c'est pour ça que j'ai choisi ici. Et étant donné qu'on n'a rien à rajouter, c'est ça qui est super- intéressant", nous explique une vacancière. Le club a ouvert en 1980 avec des formules "all inclusive". Le succès a été immédiat. Et cette année est particulièrement faste. "Il ne nous reste pas de chambre sur le mois de juillet par exemple, alors que l'an dernier, on n'était pas du tout complet sur le mois de juillet", précise un responsable. Un voyagiste nous le confirme. Les ventes "all inclusive" sont en hausse de 15% cet été. Elles représentent désormais une vente sur deux. Mais toutes les destinations ne remportent pas le même succès. Les Caraïbes et l'Asie accusent une baisse de 15% en 2023. Les pays méditerranéens, eux, enregistrent dans le même temps une hausse de 15%. TF1 | Reportage S. Vaissière, V. Capus, B. Rey