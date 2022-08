Vacances : les bons plans de dernière minute

Mckaël et Kevin s'envoleront pour la Corse début septembre. Ils ont attendu la semaine dernière pour réserver leur séjour. Un pari gagnant, des billets d'avion, un logement à prix cassés. À la clé : 25 % d'économie, soit 260 euros de plus dans les valises. Est-ce toujours idéal d'attendre le dernier moment ? Il y a bien quelques promotions alléchantes sur Internet, mais comment trouver la bonne destination ? Le leader français de la location nous donne quelques conseils. La Vendée est l'une des destinations les plus prisées de l'été. Pourtant, dans ce camping des Sables d'Olonne, vous trouverez de la place sans problème dans les prochains jours. Après les vacances scolaires, vous pourrez surtout profiter d'offres très avantageuses. Partir plus tard pour faire des économies, c'est une bonne affaire particulièrement en période d'inflation. En moyenne, le coup de vos vacances a augmenté de 12 % cette année 2022. TF1 | Reportage L. Attal, L. Poupon