Vacances : les chambres d’hôtes du Lot font le plein de réservations

Généralement, cette famille passe ses vacances au camping sur la mer Méditerranée. Cet été, ils ont changé leurs habitudes pour profiter de la campagne et ont opté pour un séjour dans le Lot. Pour Anne Giethlen, propriétaire du château de Cantedor à Alvignac (Lot), la saison s'annonce excellente. Sur ses trois gîtes, plus un seul n'est disponible. Tout est complet pour les mois à venir. À cause du Covid, plusieurs touristes étrangers, anglais notamment, ont annulé leurs séjours. Mais les logements sont reloués en moins de 48h grâce à de nouveaux vacanciers. "On a une clientèle plus locale aussi. Des gens qui sont plus proches. Ils viennent d'Aveyron, de Bordeaux ou de Toulouse", précise Anne Giethlen. Dans le Lot, 90% des gîtes sont réservés pour le mois d'août contre 75%, il y a deux ans. "Les personnes que nous appelions ont envie de souffler, de décompresser. Avec la période que nous vivons, c'est peut-être l'endroit idéal", explique Philippe Lasvaux, propriétaire du gîte "Ryokan" à Rocamadour. Autre avantage de la campagne : le prix de location est bien moins cher qu'à la mer. Un gîte coûte en moyenne 600 euros la semaine. Et les séjours ont tendance à s'allonger. Les gens ont envie de se retrouver en famille. C'est le cas notamment de ces Nordistes en visite à Rocamadour. À quelques kilomètres du Gouffre de Padirac, 130 saisonniers sont recrutés et formés pour accueillir les touristes. Mais à deux semaines des vacances scolaires, il manque encore des personnes. Les sites touristiques et les restaurants espèrent trouver de la main-d'oeuvre très rapidement pour que rien ne vienne troubler cette saison record.