Vacances : les fêtes font le plein de réservation !

Dernière touche de décoration et le gîte "Le moulin de la Motte" de Sonia et Damien sera prête à accueillir douze personnes à Noël. Inutile de les appeler pour une réservation de dernière minute. Ils sont complets pour cette période depuis déjà plusieurs mois. Car pour les fêtes, les Français ont envie de se réunir au coin du feu comme à la maison. Profité entre familles ou entre amis, dans de grandes maisons en plein cœur de la campagne, comme c'est le cas à Bourgogne. Plus grands et moins chers qu'un hôtel, les gîtes font le plein pour les fêtes. Autour de Dijon, la demande est telle qu'à quelques jours des vacances, le service de réservation de ce réseau de location continue de recevoir des demandes. Les vacanciers sont plus nombreux cette année. Ils viennent en voisins, à trois heures de route maximum de leur domicile. La montagne est parmi les destinations les plus recherchées. Comme ce petit village alsacien au pied des Vosges. Sans doute l'envie de prendre l'air avant de démarrer une nouvelle année, un Français sur deux a prévu de partir en vacances. TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin