Vacances : les Français de plus en plus nombreux à opter pour la montagne

À deux semaines des vacances scolaires, la montagne se prépare. À Manigod en Haute-Savoie, le tourisme sportif a le vent en poupe pour découvrir les plus beaux sommets. Au milieu des alpages, Bernard, accompagnateur en montagne, a du travail. Une course contre la montre ou presque, avec 50km de piste à baliser. Plus que jamais, la montagne sera plébiscitée cet été. En quête de grands espaces, cette année 2021, les vacanciers ont anticipé les réservations dès le printemps. Anthony Bernard et sa femme possèdent huit chalets et dix appartements dans le massif des Aravis. Leurs clients optent pour des logements confortables où ils se retrouvent en autonomie. À Manigod, on s'attend à battre des records de fréquentations. Alors, aujourd'hui, dans la station, le personnel s'active. Tout doit être impeccable au bord de la piscine, car elle ouvre ce week-end. Après la mer et la campagne, la montagne est la troisième destination préférée des Français.