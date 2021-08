Vacances les jeunes se sont tous donné rendez-vous à Hossegor

À Hossegor, dès que la nuit tombe, des centaines de fêtards prennent possession de la plage. Des ados pour la plupart mineurs qui, tous les soirs, font la fête jusqu’à l'aube. Ces jeunes se retrouvent ici, parce qu’ils s’y sont donné rendez-vous grâce à leur application préférée : TikTok. C’est de là que tout est parti. Un influenceur très suivi y a publié une vidéo invitant les jeunes à se rendre à Hossegor pour les vacances d'été. Postée en avril, la séquence a été vue plus de 200 000 fois. Trois mois plus tard, tout le monde est bien au rendez-vous. De très jeunes vacanciers venus des quatre coins de la France, bien au-delà des estivants habituels d’Hossegor. Pour les 4 000 personnes qui habitent ici à l'année, plutôt habitués aux soirées paisibles en famille, c'est un choc des générations. Chaque soir, les ados vont acheter de l'alcool dans cette supérette, l'un des rares commerces qui profite de la situation. Les autres font presque tous grise mine. Cet hôtel sur le bord de mer, d'ordinaire plein tous les soirs l'été, voit ses chambres désertées à cause du tapage nocturne. Dans le centre-ville, les clients se font de plus en plus rare. Face à cette inquiétude d'une partie des commerçants et des habitants, que fait la mairie ? Nous l'avons sollicité à de nombreuses reprises avec à chaque fois la même réponse : "Malheureusement, le maire ne va pas être disponible". Le cabinet du maire nous a même envoyé un mail. "Nous ne souhaitons pas que vous veniez tourner un reportage", écrit-il. Mais la mairie nous a quand même communiqué quelques chiffres. Hossegor a obtenu le renfort de 21 gendarmes et de 11 vigiles pour l'été. Le phénomène préoccupe aussi les agences immobilières de la ville, qui font tout pour éviter d'avoir des mineurs dans leurs maisons de location. Mais pourtant, les jeunes sont là. Ils ont trouvé des logements en louant directement sur internet. Ils dorment dans des campings et certains même dans leur voiture. Reste à savoir si l'afflux d’ados cet été n’est qu'une mode liée aux réseaux sociaux ou si le phénomène est amené à se répéter chaque année. En attendant, jeunes et familles vont devoir cohabiter au moins jusqu’à la fin de l'été.