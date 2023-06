Vacances : les réservations en ligne sont-elles vraiment un bon plan ?

Pour préparer vos vacances, vous avez souvent le même réflexe. Comme neuf Français sur dix, vous faites vos réservations sur les plateformes en ligne comme Expedia, trivago, mais aussi Booking, le numéro un en Europe avec ses 100 millions d'utilisateurs par mois. Comment expliquer un tel succès ? Faites-vous toujours de bonnes affaires ? Pour le savoir, nous sommes allés dans l'une des régions françaises les plus demandées sur site, le Pays basque. Plus de 90 % des hôteliers y sont inscrits. C'est le cas d'Emeline Froger, responsable hébergement "Hôtel de Plage" à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). L'hôtel où elle travaille a ouvert en 2022. Elle a aussi eu le réflexe Booking pour se faire connaître et attirer des clients du monde entier. En contrepartie de l'utilisation du site, l'hôtelière verse 15% de commission pour chaque nuit réservée. Si elle veut être mieux exposée sur le site, elle devra payer plus cher, jusqu'à 20% du prix de la chambre. Conséquences, de nombreux hôteliers répercutent ses commissions sur leurs prix. Alors, est-ce vraiment moins cher de réserver en ligne ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Despatureaux, L. Gorgibus, E. Levy