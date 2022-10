Vacances : les réservations reprennent

Anne-Lise Massi, responsable du “camping parc Mogador”, a retrouvé le sourire. Ce mobil-home a été réservé ce jeudi matin pour les vacances de Toussaint. Notre équipe l’a rencontré dimanche dernier, et elle était bien plus pessimiste voire très inquiète. En 24 heures, elle a enregistré une trentaine de réservations dans son camping. Ce retour progressif à la normale, annoncé dans les prochains jours, rassure également Jean-Yves Arnaud, directeur de l’”Hôtel de la plage” à Arcachon. L’année dernière, à la même époque, plus de la moitié de ses chambres étaient déjà réservées. Dans la station balnéaire de Granville, en Normandie, Isabelle Couto dirige l’établissement “Au bout du quai” depuis huit ans. Elle constate que les vacanciers de la Toussaint réservent aussi à la dernière minute. Pour être sûr de faire le plein, les professionnels du tourisme proposent des promotions de dernières minutes sur les sites spécialisés avec des ventes flashes et des réductions. Du beau temps est également annoncé. À la Toussaint, le carburant pour les réservations, c’est aussi le soleil. TF1 | Reportage C. Abel, A. Vieira, A. Lebranchu, P. Lefrançois