Vacances : les stations balnéaires parient sur le tourisme local

Au Grau-du-Roi, les touristes ne sont pas venus. Certains professionnels du tourisme enregistrent 90% d'annulation. En centre-ville, il est difficile de se croire en période de vacances scolaires. Et pour cause, on n'y trouve que des volets baissés. Cependant, sur la plage, certains s'accrochent à l'esprit des vacances. Ils ont saisi l'occasion pour s'évader, redécouvrir leur région à vélo ou aller à la pêche, dans un rayon de dix kilomètres. Les restaurants étant fermés, les quelques vacanciers se tournent vers les produits locaux, comme à la maison méditerranéenne des vins du Grau-du-Roi. Venus du Luxembourg, de Normandie ou d'Île-de-France, ils logent dans des résidences secondaires. Cette clientèle ne suffit pas, car le chiffre d'affaires du magasin a chuté de 70% par rapport à une période similaire. Autre exemple, dans toute la ville, le Splendide Hôtel Camargue est le seul hôtel encore ouvert. L'établissement n'a pas une seule réservation pour les vacances. Selon Stéphane Baptiste, le directeur, sur 51 chambres, seules deux sont occupées par une clientèle affaires.