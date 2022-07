Vacances : les touristes étrangers sont de retour

Dans le camping "Holiday Green" à Fréjus (Var), complet tout l'été, les touristes étrangers sont de retour. On entend parler l'allemand, le néerlandais ou encore le danois. Une situation qui fait le bonheur des professionnels depuis le début de la saison. Un plaisir partagé car la France avait manqué à ses habitués. Ils sont heureux de pouvoir revenir et de passer du bon temps dans le pays avec le retour à la normale. Dans cet autre camping de Saint-Raphaël (Var), lui aussi complet pour la période estivale, les étrangers représentent 60% de la clientèle cette année. Une bonne nouvelle pour l'ambiance qui est devenue internationale, mais aussi pour le chiffre d'affaires qui a augmenté. Boutiques, bars, restaurants, activités... Les clients étrangers en profitent au maximum après avoir été privés de vacances en France pendant deux ans. Et ils ne regardent pas à la dépense. Ces clients étrangers sont venus s'ajouter aux Français restés dans l'Hexagone cet été. Dans ce camping, la saison s'annonce record. Elle sera encore meilleure qu'en 2019. TF1 | Reportage A. Flieller , V. Capus, C. Napoli