Vacances : l’été indien dans le Sud-Ouest

Casquettes et lunettes obligatoires, au sommet de la Dune du Pilat, les vacanciers sont nombreux à avoir scruté la carte de Météo-France, pour choisir leur destination. Près de 23 degrés au thermomètre, cette famille, venue de Lyon, a laissé les cols roulés et les écharpes aux placards. "On profite du soleil, on n'a pas besoin de mettre les manteaux ou de beaucoup s'habiller. C'est agréable, on va reprendre des couleurs", affirme un des membres de la famille. Plus au Sud, au Pays Basque, c'est le premier cours de voile pour des jeunes vacanciers. Et ils risquent d'avoir un peu de mal à supporter la combinaison, car il fait chaud. Le maillot de bain est bien plus confortable pour cette météo estivale. On aurait presque envie de piquer une tête. "On se croirait en automne", lance une vacancière sur les lieux. À défaut d'avoir pris leurs maillots de bain, ces petits Toulousains se jettent à l'eau tout habillés, au grand désespoir de leur grand-mère. Une bonne glace pour terminer la journée. Avec 30 degrés attendus dès ce jeudi 27 octobre, le glacier ne devrait pas manquer de client. TF1 | Reportage A. Vieira, H. Villatte, F. Resbeut