Vacances: l'opération séduction du département de la Mayenne

Cédric Ducoin et sa femme se sont offert un petit plaisir de fin d'année. Ils ont choisi de passer un séjour dans la chambre la plus luxueuse du Logis Hôtel "Oasis", un établissement 3 étoiles à Villaines-la-Juhel en Mayenne. Le couple n'habite pourtant qu'à 70km du département. Il s'est laissé séduire par une offre alléchante : 32 euros la nuit contre 85 euros en temps normal. Pour obtenir cette réduction de 53 euros, ces clients ont dû dépenser exactement la même somme sur plateforme en ligne. Elle regroupe 400 commerces mayennais. Cette opération est financée par le département depuis le début du mois de décembre pour soutenir ses hôteliers. Grâce à cette opération, Steve Chedor, gérant du Logis Hôtel "Oasis", a loué ses trois premières chambres cette semaine. Peu fréquentée en hiver, la Mayenne espère faire un coup double avec cette initiative. Le département souhaite attirer des touristes dans ses hôtels en incitant à acheter dans ses commerces. Karim Mansouri, gérant du magasin "Artefact zoo" à Laval, veut lui aussi y croire. Les commandes en ligne de ce commerçant se font de plus en plus nombreuses. Il espère augmenter son chiffre d'affaires 10% en décembre. L'opération durera jusqu'au 4 janvier prochain.