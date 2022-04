Vacances moins chères, la Dordogne sans voiture

Et si nous décidions de la laisser au parking, de se passer de voiture ? Fini les pleins de carburant, les embouteillages des beaux jours. Voici d'autres solutions pour les vacances. Descente en car de Sarlat. Notre reporter Erwan Braem regarde dans son smartphone une application qui lui propose un itinéraire de promenade de randonnée. Le vélo en location, c'est-ce qu'a choisi cette famille du Pas-de-Calais. La Dordogne possède des centaines de kilomètres de pistes cyclables comme cette ancienne voie de chemin de fer. Elle permet de se plonger rapidement dans la nature. Visiter la Dordogne grâce aux trains régionaux où le transport des vélos est gratuit ou comme ici en bus, une idée simple lancée par les services départementaux du tourisme. Quelques kilomètres de marche jusqu'au village de campagne, son château et son parc. Sur le guide papier ou sur un téléphone grâce à un QR code, 21 circuits au départ des petites gares de Dordogne qui permettent notamment aux urbains sans voiture de programmer leurs vacances. À pied, à vélo ou même sur l'eau, de quoi faire des économies de carburant tout en déconnectant. TF1 | Reportage E. Braem - C. Devaux