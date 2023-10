Vacances nomades : les loueurs de vans font le plein

Ses adeptes l'appellent la "Van Life", partir au gré des paysages à l'aventure. Cet automne 2023, le soleil fait de la résistance et Serge compte bien en profiter. Pas de van d'époque chez le professionnel de la location, mais un modèle dernier cri. En partance pour la côte belge, Serge s'y voit déjà. Il a choisi la location, puisqu'acheter un van neuf exige un gros investissement, autour de 50 000 euros. Tout est déjà sur place. Également à bord, 30 litres d'eau, et même une douche naturellement chauffée par le soleil. Des vans, comme celui en images, Vivien Mazeyrie, fondateur de VAN-IT, en compte 25. Pour un week-end, hors période estivale, comptez 195 euros la location du van de couchage et 270 euros pour quatre personnes. Voici comment l'entreprise s'y prend : elle achète des vans, les aménage dans son propre atelier, avant de les louer. Autres possibilités, louer un van auprès d'un particulier. Sur des sites comme "Wikicampers", il y a plusieurs milliers d'annonces. Une façon pour le propriétaire d'amortir son investissement, et pour le locataire de s'offrir une évasion à petit prix. TF1 | Reportage M. Beringer, W. Wuillemin