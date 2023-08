Vacances : on ressort les cirés et les pulls

Oublier les séances bronzages et les maillots. Cette semaine, en Loire-Atlantique, la tendance est au ciré. Et encore ce n’est rien comparé à la Bretagne. Entre la pluie et les quinze degrés au thermomètre, bonjour les vacances d’été ! Malgré le temps, pas question pour cette famille de tirer un trait sur sa semaine au camping. Cette météo devrait gagner tout le pays d’ici la fin de semaine. Avec des températures jusqu'à six degrés sous les normales de saison. La raison : l’anticyclone des Açores s’est éloigné des côtes françaises ces derniers jours. Aux Sables-d’Olonne (Vendée), on attend aux maximums treize degrés pour ce samedi matin. Alors sur l’emplacement de Patrick et Christine, on a sorti les vêtements d’automne, parapluies, manteaux. Un autre indispensable en vacances avec cette météo : les jeux de société. Autant bien être équipé, la baisse des températures pourraient durer jusqu’en début de semaine prochaine selon les prévisionnistes. TF1 | Reportage M. Desmoulins, T. Leproux, H. Riou du Cosquer