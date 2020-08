Vacances : Orléans suscite le plus grand engouement de l'été

Orléans est l'une des rares villes de l'Hexagone où la saison estivale 2020 sera remarquable. Les touristes français sont la belle surprise de l'été dans la capitale du Loiret. Dans la métropole, la clientèle des visites guidées a doublé, notamment dans les vestiges souterrains de la ville. Peu y croyaient mais les habitudes des Français ont changé avec l'épidémie. Les professionnels redoutent désormais les semaines à venir sans touristes étrangers et avec la rentrée qui approche.