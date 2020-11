Vacances : où ai-je le droit d’aller à Noël ?

Après le 15 décembre, si la situation sanitaire le permet, tous les déplacements seront possibles même d'une région à une autre, sauf vers les stations de ski ou les parcs d'attraction qui ne devraient pas ouvrir avant 2021. Depuis les annonces d'Emmanuel Macron, les réservations de vols en France ont été multipliées par quatre pour la période de Noël sur le site d'Air France. Emballement très fort aussi pour les TGV. 100% des trains devraient circuler contre 30% aujourd'hui. Pour les gîtes et les maisons, les Français réservent moins massivement qu'après le premier confinement. Mais les locations reprennent principalement pour des logements de quatre à cinq personnes. Les destinations les plus prisées sont la Bretagne, la Normandie, la Gironde et la Provence. En dehors de la métropole, la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe sont dans l'ordre des destinations les plus demandées. Il n'y a aucune restriction pour l'instant, mais des tests PCR pourraient être obligatoires. Emmanuel Macron n'a pas précisément évoqué les frontières dans son allocution, mais les Français ne devraient pas être limités dans leur voyage. Pour quitter la France, il faudra se plier aux règles des pays.