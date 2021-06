Vacances : où pourriez-vous partir cet été ?

Un verre de sangria face à la mer, rien de tel pour le tout début de vacances de ce couple français en Espagne. Un autre couple n’attendait que ça depuis un an et demi, ce retour dans leur station balnéaire préférée. Depuis ce lundi, les vaccinés sont dispensés de test PCR ou antigénique, de quoi redonner de l'espoir aux professionnels de la deuxième destination touristique au monde. L’Espagne n’est pas un cas isolé. En Europe, d’autres pays ont déjà assoupli leurs règles pour attirer les touristes, mais elles diffèrent d’un pays à l’autre. En Grèce, comme en Espagne, le vaccin est suffisant, sinon, il faut un test PCR uniquement de moins de 72 heures. En Italie, test PCR ou antigénique obligatoire de moins de 48 heures pour tous les voyageurs. Être vacciné, c’est en revanche un impératif pour vous rendre en Allemagne, sinon une quarantaine de dix jours, à moins de venir de Corse, région à faible risque à leurs yeux. Sans nul doute, le plus strict de nos voisins. Le vaccin est aussi un incontournable pour des vacances au Maroc ou en Tunisie. C’est notre pays qui l’impose au départ pour la plupart des destinations hors Union européenne. Enfin, si vous rêviez des États-Unis, malheureusement, vous devrez patienter. Les Américains vaccinés peuvent venir, mais pas l’inverse. L’Union européenne espère bientôt une réciprocité.