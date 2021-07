Vacances : participation à un stage de survie en pleine nature

Cette année 2021, Guillaume pensait découvrir les forêts exotiques indonésiennes. Il se retrouve finalement dans la jungle tarnaise. Avec sa compagne Noémie et des Toulousains, ils ont opté pour un stage de survie à 100 km de leur domicile. Dans le groupe, un ingénieur, une comptable et des collégiens. Depuis le confinement, de plus en plus de Français tentent l'expérience. Deux jours à vivre dehors avec le strict minimum qui débute par la fabrication des abris. L'aventure commence presque aussi palpitante qu'au bout du monde. Mais à peine le temps de se reposer que l'abri s'écroule sur la tête de Sylvie, une participante. Alexandre Lassaux, l'encadrant, assure que si c'est bien encadrer, faire un stage de survie ne présente aucun danger. Pour cette expérience hors du commun, ils ont déboursé 120 euros, loin du confort des vacances habituelles. L'objectif est d'apprendre à se débrouiller sans rien. De trouver à boire et à manger dans la nature. Selon les encadrants, on peut tenir trois semaines sans manger et trois jours sans boire. Mais cela semble être une mission impossible pour ces aventuriers. La suite dans le reportage ci-dessus.