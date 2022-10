Vacances : partir coûte que coûte ?

À l'approche de la Toussaint, vous êtes déjà nombreux à avoir fait votre choix. Partir en vacances, oui, mais comment ? Et ça, c'est une autre histoire. Si certains sont déjà sûrs de partir, d'autres hésitent encore. Vous n'avez pas assez de carburants dans votre voiture pour partir en vacances. Pourquoi ne pas monter dans celle des autres. Sur certaines plateformes de covoiturage, vous trouverez de nombreux conducteurs pour vous transporter. Les bus aussi font le plein pendant les vacances. C'est le cas notamment de Flixbus qui enregistre 25 % de réservations en plus qu'en 2021. Enfin, le train est aussi choisi comme alternative à la voiture. La preuve, des destinations comme La Rochelle, Saint-Malo ou encore La Baule battent des records de réservation. Elles sont bien desservies en TGV. Mais certains constatent déjà des hausses des prix. Et si vous ne trouvez pas de solutions, mieux vaut partir à côté de chez vous. C'est ce que propose un site internet. Le principe est simple. Des centaines d'hôtels de prestige vendent leurs chambres qui n'ont pas trouvé preneurs à prix cassé. À l'approche des vacances, le concept séduit de plus en plus de monde. Mais il vous faudra tout de même être réactif, car ces offres se font en dernières minutes et les places partent très vite en ce moment. TF1 | Reportage P. Corrieu, G. Parrot, L. Baqué