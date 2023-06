Vacances : partir mais pas à n'importe quel prix

Avec le soleil, même en ville, ça sent déjà les vacances. Certaines destinations en train annoncent déjà complet. Les réservations pour l'été ont bondi de 20% par rapport à l'année dernière. Et la SNCF mise sur une hausse de 15% des trajets en TER. Signe que les Français font de plus courts trajets, ils partent moins loin. Nous ne sommes que fin juin et un camping de la Côte d'Opale est déjà presque plein pour l'été. Le tourisme de proximité marche à plein avec, ici, des Nordistes, des Bretons et des Normands. "Avec la hausse du carburant, les gens aiment être près de chez eux, se rapprocher de la mer sans forcément aller dans le sud", explique Estelle Lefebvre, gérant du camping 2 étoiles "Le Blanc Nez". La région tire son épingle du jeu. Sur l'ensemble de la côte atlantique nord de la France, réputée moins chère, les réservations ont augmenté de 25%, selon une plateforme en ligne. Cette année, les touristes français sont aussi plus exigeants. Ils réduisent la durée de leur séjour et accordent plus d'attention au critère budget. Mais avec déjà un million de réservations sur cette plateforme, la saison s'annonce très belle. TF1 | Reportage J. De Francqueville, O. Lévesque, V. Lamhaut