Vacances : partir près de chez soi

Ils vivent en Ile-de-France et n’en sortiront pas pour leurs vacances. Première raison évoquée : le pouvoir d’achat. Rencontre avec des vacanciers au château de Vaux-le-Vicomte en Seine-et-Marne. Et il y a ceux qui découvrent les richesses de leur région. À 100 kilomètres de Paris, dans la petite ville de Château-Landon, Fanny a loué un gîte pour elle et ses enfants. Elle choisit des vacances proches de son domicile car son mari, lui, travaille. Pour ces vacances courtes, au programme : repos, lecture et découverte des environs. Les parcs d’attraction font le plein, comme ici, à la Mer de Sable dans le département de l’Oise. Durant deux semaines, il doit accueillir 45 000 visiteurs dont 90% résident dans la région. Et cette année, une nouvelle raison s’impose : “à cause de l’essence aussi parce qu’il est difficile de se réapprovisionner”. Des vacances moins chères et quel que soit leur motif, tous ont bien l’intention de s’amuser. TF1 | Reportage J. Chubilleau, I. Rachati, S. De Vaissière