Vacances : pourquoi les célibataires paient-ils plus cher ?

Après avoir analysé 90 offres de voyages différentes, l'UFC-Que Choisir a dénoncé des surcoûts sans justification, concernant les célibataires. Ainsi, ces derniers paient en moyenne 32% de plus qu'une personne en couple pour un club de vacances, 52% pour un séjour à l'étranger et 93% pour une croisière. Aucune loi n'interdit de telle surtarification.