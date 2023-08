Vacances : pourquoi n'y a t-il plus de trains ?

Des TGV pleins à craquer, un succès, mais aussi un casse-tête pour trouver une place au bon horaire lors des grands week-ends. Et pour cause, il y a dix ans, 526 rames TGV circulaient en France, aujourd'hui 415, une centaine de moins. Il y a moins de trains, mais plus de place, répond la SNCF, plus 13% en dix ans. Grâce à des trains à double étage et aux Ouigo, qui circulent deux fois plus que les TGV classiques. Malgré ça, la demande est telle que ça ne suffit pas. Une situation rarissime, les stocks sont à flux tendu. Un TGV est devenu une denrée rare. Pour les faire rouler au maximum, la SNCF a intensifié leur entretien. D'anciens TGV qui devaient cesser de rouler voient leur durée de vie prolongée. Mais pour trouver plus de billets disponibles l'été, il faudra attendre 2025, date des premières livraisons du nouveau TGV, dont les essais en France viennent de débuter. Nous avons découvert que la SNCF a un plan pour proposer plus de place sans avoir plus de trains. Ce sera grâce à une solution technique complexe qui ne sera totalement déployé qu'en 2030, date à laquelle la SNCF ambitionne d'avoir doublé son nombre de passagers. TF1 | Reportage P. Gallacio, A. Ifergane, J. B Robert