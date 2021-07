Vacances : testez les nouvelles activités nautiques !

Ces jeunes sont les rois du smash, les seigneurs du plongeon. Pourtant, aucun n'est Brésilien ni volleyeur. Ces Bretons sont adeptes du "roundnet". Un sport qui utilise un trampoline, une petite balle. Une pratique à la croisée du volley, du tennis, ou encore du ping-pong, venue des États-Unis et ne requérant pas d'entraînement. Parmi les nouveaux sports nautiques figure également le "paddle stepper". Cet objet flottant non identifié avance grâce à des pédales qui déclenchent des palmes sous sa planche. Et pour le diriger, il faut tirer sur des manettes. Il s'agit là d'une activité qui muscle différentes parties du corps et permet de rester au sec, à la différence du paddle traditionnel. En effet, les chutes sont extrêmement rares. On ne peut pas en dire autant du "wing foil", le nouveau jouet des amateurs de sensations fortes. Constitué d'une planche et d'une voile sans mât pour les relier, il se dirige à la force des bras. Mais tout le monde peut-il en faire ? Nos journalistes l'ont testé.