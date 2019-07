Vacances tranquilles : vos enfants géolocalisés

C'est une angoisse terrible sur la plage. Tous les parents le savent, il suffit d'une fraction de seconde pour perdre de vue un enfant. Mais rassurez-vous, des solutions existent désormais pour bronzer tranquillement, et c'est grâce à la géolocalisation. Plusieurs communes se sont également équipées de ce type de technologie pour sécuriser un moment clé, celui du transport scolaire. Elles sont une dizaine à tester le dispositif. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.