Vacances : vers un été record pour les campings

Au camping de Messanges les saisonniers sont formés pour la réception des clients. Et le travail ne manque pas. Preuve en est, l'établissement embauche 300 personnes pour l'été. Ce que viennent chercher les vacanciers, ce sont surtout des grands espaces. Et ça tombe bien, car les Landes comptent plus de 106 kilomètres de plages. Ceci dit, cette année 2021 encore, la crise du Covid s'invite pour les grandes vacances et cela se voit notamment autour de la piscine du camping. Un état des lieux du parc aquatique est fait. L'espace peut accueillir jusqu'à 1 800 personnes et il faut l'organiser. Et pour cela, Maeva Lafitte, la directrice adjointe d'exploitation du camping de Messanges, nous explique que les transats sont espacés. Du côté des plannings aussi, les conditions sanitaires perturbent les réservations. Espagnoles, Anglais, Hollandais, les clients étrangers sont en recherche d'informations. En tout cas, si ce camping affiche presque complet pour l'été, les étrangers seront minoritaires. Comme le rappelle Lucas Lafitte, le directeur commercial de l'établissement, la consommation sera franco-française. Et cette clientèle avait déjà fait 90 à 95% du remplissage en 2020.