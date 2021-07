Vacances : y a-t-il beaucoup de touristes dans le sud-est ?

Ils sont privilégiés et ils le savent. Les touristes en vacances à Hyères dans le Var n'ont pas choisi le sud au hasard. Selon eux, le climat y est agréable et il fait chaud. Alors qu'ailleurs, le beau temps n'est pas au rendez-vous. Les plages de la Côte d'Azur font le plein, comme les restaurants alentours. Dans le restaurant "São Praia" à Hyères par exemple, le mois de juillet a été plus que satisfaisant et ça continue. Même constat dans l'établissement 4 étoiles "Camping international", un peu plus au sud, sur la presqu'île de Giens. Plus de 90% des emplacements sont occupés. La saison estivale a donc bien commencé et pour le directeur des lieux, c'est une certitude. D'après lui, elle se terminera de la même façon. Résultat, pour les professionnels du tourisme varois, l'été 2021 n'a rien à envier aux étés où le Covid n'existait pas. Les réservations de dernières minutes sont aujourd'hui orientées vers cette région. Alors, si vous songez à vous échapper dans le sud pour fuir le mauvais temps, faites vite. Vous n'êtes sûrement pas les seuls.