Vacanciers évacués dans le Var : ceux qui partent et ceux qui restent

C'est la libération pour ces vacanciers. Leur camping, le PachaCaid, n'est plus menacé par les flammes. Ils peuvent enfin y retourner et quitter le gymnase où ils ont passé plusieurs nuits. Certains se disent heureux et soulagés. Après 48 heures passées sur des lits de camp, d'autres n'ont pas pu retenir leurs larmes. Jamais un gymnase n'a été rangé aussi vite. Moins de dix minutes après l'annonce, ils étaient déjà prêts pour le départ. L'annonce était inespérée. Cet après-midi encore, beaucoup pensaient passer une troisième nuit ici. Certains cherchaient un hôtel, mais les tarifs étaient inaccessibles. Ils ne voulaient pas passer une troisième nuit dehors sur des lits de camp. Mardi soir, des centaines de touristes n'avaient pas trouvé de place dans un gymnase. Par exemple, une famille que nous avions rencontrée n'a eu qu'une seule option, dormir à cinq dans leur voiture. Ce soir, ils dormiront dans un vrai lit. Escortés par les gendarmes, tous ont pu regagner leur camping. Ils vont enfin pouvoir poursuivre leurs vacances.