Vaccin anti-Covid : la stratégie allemande

En Allemagne, 70% de la population est prête à se faire vacciner. Et contrairement à la France, même les plus jeunes sont très majoritairement favorables. En matière de vaccin, la méthode allemande est d'anticiper, et cela, depuis maintenant des mois et des mois. Rien qu'à Berlin, six lieux stratégiques ont été choisis pour les futures vaccinations. Parmi eux, à l'ouest de la capitale, un immense centre des congrès. Plus au nord, il y a aussi un patinoire bientôt transformé en laboratoire géant. Les autorités sont formelles, tout doit être prêt pour la mi-décembre, mais pour y arriver, il y a un défi logistique à relever. Le vaccin doit être conservé à - 75°C. Il doit être ensuite décongelé, puis, il y a tout un processus complexe pour pouvoir l'injecter. Et c'est impossible de le faire dans un cabinet médical lambda. Pour conserver les vaccins, la puissante industrie allemande est appelée à l'aide. Ce fabricant conçoit des réfrigérateurs capables de descendre à - 80°C. Une autre usine fabrique depuis plus d'un mois des millions de fioles en verre dans lesquels le vaccin sera bientôt inséré. Pour le transport, des avions-cargos sont déjà pré-réquisitionnés. Même l'armée allemande est mobilisée. Soixante hangars vont accueillir les 300 millions de doses commandées par le pays, désormais sous haute protection.