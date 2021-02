Vaccin AstraZeneca : il arrive chez votre de médecins

Les précieuses doses du vaccin AstraZeneca arrivent enfin. Le pharmacien que nous avons rencontré a reçu au total six flacons. Il les attendait depuis une semaine. Nous avons suivi le parcours des doses de vaccin, de l’usine aux cabinets médicaux. À 6h du matin, jeudi dernier, les 550 000 doses arrivent sur le sol français. Dans un site ultra sécurisé dont le lieu doit rester secret. Exceptionnellement, nous avons pu y pénétrer. Les vaccins sont partis du Luxembourg huit heures plus tôt. Ils ont été escortés par les gendarmes jusqu'à leur arrivée en chambre froide. Et à chaque minute de leur trajet, la température des flacons a été enregistrée. Si la sonde révèle que les lots ont été exposés à plus de 8 °C, il faudra les jeter. Depuis cette plateforme, les doses sont réparties sous surveillance vers les 180 centres de répartition pharmaceutique qui maillent le territoire. Les flacons sont encore trop rares pour en livrer systématiquement dix par officine. Alors, des équipes ont dû être formées en urgence. Elles doivent diviser le contenu des boîtes reçues. Et le reconditionner pour fournir chaque médecin volontaire. Jusqu'à mercredi, tous les grossistes de l'Hexagone travailleront à flux tendu, car l'ensemble des doses devra être disponible pour les médecins d'ici jeudi.