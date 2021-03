Vaccin AstraZeneca : l'Agence européenne du médicament rend un avis positif

Pour la docteure Marie Msika-Razon, l'avis positif de l'Agence européenne du médicament est une bonne nouvelle, même si elle appréhende les réactions de ses patients. En effet, avec l'annonce de l'arrivée d'autres vaccins, cette généraliste confie que certains disent vouloir attendre avant de se faire vacciner. Effectivement, les avis sont partagés. Pour rappel, depuis le début de la semaine, quinze pays européens ont suspendu leur vaccination avec AstraZeneca en raison d'un doute sur l'apparition d'un cas de thrombose. Ce doute a été levé par les experts de l'Agence européenne du médicament. Selon Emer Cooke, directrice de l'Agence européenne du médicament, le vaccin AstraZeneca est "sûr et efficace". "Son bénéfice contre le Covid, qui entraîne des décès et hospitalisations, dépasse les éventuels risques d'effets secondaires" précise-t-elle également. Seuls quelques cas rarissimes de troubles de la coagulation sont à l'étude. On parle de 25 cas sur 20 millions vaccinés. Ce jeudi soir, le gouvernement maintient son objectif d'avoir vacciné 10 millions de Français d'ici mi-avril et jusqu'à 30 millions en mi-juin. De son côté, le Premier ministre compte se faire vacciner dès vendredi après-midi.