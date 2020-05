Vaccin contre le coronavirus : la polémique Sanofi

Le directeur général de Sanofi, Paul Hudson, a provoqué de vives protestations, y compris à l'Élysée, en déclarant que les États-Unis auraient la primeur du vaccin contre le coronavirus, une fois qu'il aura été trouvé. "Le vaccin doit être un bien public mondial. Il doit être exclu des lois du marché, il doit être accessible à tous pour tous au même moment", a déclaré Emmanuel Macron. Le laboratoire français, lui, a expliqué que si les Américains sont prioritaires, c'est parce que leur autorité sanitaire avait versé dès le mois de janvier plusieurs millions de dollars au groupe pour aider la recherche sur le fameux remède et accélérer sa mise sur le marché.