Vaccin contre le coronavirus : pourquoi la fabrication prend-elle du temps ?

Des scientifiques du monde entier travaillent à l'élaboration d'un vaccin contre le coronavirus. Une vingtaine sont actuellement en développement ou en phase de test. Pourtant, aucun de ces vaccins de ne sera disponible avant au moins un an. Comment expliquer un délai si long ? Quelle est la procédure ? Est-il possible d'aller plus vite ?