Vaccin contre le Covid-19 : comment les doses sont-elles stockées et distribuées ?

Le site est sécurisé 24h sur 24 avec un gardiennage et filtrage de tout le personnel. On y trouve trois supercongélateurs gardés jour et nuit, car ils contiennent les précieux vaccins. Ils sont manipulés avec précaution. Leurs boîtes sont toutes petites et pourtant deux personnes sont requises pour les préparer. Une manipulation chronométrée pour optimiser le temps pour réduire au maximum la durée de sortie des flacons du congélateur. Le stock de vaccins doit rester à moins de 70°C et le reste des flacons préparés à désormais cinq jours pour rejoindre son patient à vacciner. Cette logistique est bien différente d'une campagne de vaccination classique. Selon Alexandre Touly, responsable des opérations logistiques santé de Geodis, "c'est le vaccin qui va à la personne et non pas la personne qui va au vaccin". Au total, ce mercredi matin, mille flacons ont été préparés, soit 5 000 doses de vaccinations. Ils vont être livrés à 46 pharmacies qui les déposeront dès aujourd'hui dans 65 Ehpad. Chacune des cinq plateformes qui distribuent le vaccin dans l'Hexagone rayonne sur un territoire. Selon Christine Debeuret, pharmacienne responsable chez Santé Publique France, quatorze départements sont couverts à partir de ce site situé en Normandie, allant du Finistère jusqu'au Nord de la France. Pour rappel, les autorités sanitaires programment chaque jour les livraisons du lendemain. D'ici la fin du mois, l'objectif reste de vacciner un million de personnes.