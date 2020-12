Vaccin contre le Covid-19 : le feu vert de l'Europe

C'est le feu vert que toute l'Europe attendait. "Nous avons pris la décision de rendre disponible pour les citoyens européens le premier vaccin contre le virus", a annoncé Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Il s'agit du vaccin développé par Pfize/Biontech. En effet, l'Union européenne était pressé de pouvoir démarrer sa campagne de vaccination. C'est pourquoi, les décisions se sont accélerées ce lundi. Désormais, à chaque État de transposer le texte via leurs agences sanitaires. Dans l'Hexagone, c'est à la Haute autorité de santé de le faire et de donner une feuille de route logistique. Les toutes premières vaccinations communes à l'ensemble des pays de l'Union européenne débuteront ensuite le 27 décembre. Toutefois, c'est un démarrage symbolique car le véritable lancement de la campagne ne débutera que dans les premiers jours de janvier. Le temps notamment que les résidents des Ehpad souhaitant se faire vacciner donnent leur consentement et que les vaccins soient livrés.