Vaccin contre le Covid-19 : le nouveau calendrier

Samedi, des soignants recevront les vaccins AstraZeneca et 400 000 doses seront administrées dans les hôpitaux. C'est un coup d'accélérateur dans la campagne de vaccination. Le deuxième acte se passera chez les médecins généralistes. Ils pourront se procurer 700 000 doses dans deux semaines et vaccineront en priorité leurs patients les plus à risque. La troisième étape se fera à la mi-mars, les pharmaciens recevront 2,5 millions de doses. Ils ont l'habitude de travailler avec des grossistes et de vacciner contre la grippe. Mais ils se demandent encore comment ils vont s'organiser. Une question reste en suspens. Devrons-nous prendre des rendez-vous sur Internet pour se faire vacciner à la pharmacie ou chez le médecin ? Si c'est le cas, Richard Kritter, directeur produit d'une plateforme de rendez-vous médicaux en ligne, vous montre le mode d'emploi : "Le principe sera exactement le même que pour le patient qui prend aujourd'hui, rendez-vous sur un centre de vaccination. Il suffit de sélectionner une officine qui est proche de chez soi". Et les créneaux devraient être plus nombreux dans les prochaines semaines, le gouvernement en annonce 1,7 millions supplémentaires d'ici la fin du mois de mars.