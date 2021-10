Vaccin contre le Covid-19 : le Pfizer arrive en pharmacie et chez les médecins

Effervescence chez les grossistes, ils livrent depuis ce jeudi matin le vaccin Pfizer aux pharmaciens et aux médecins. Ils se conservent maintenant au réfrigérateur. "Les études de stabilité des laboratoires ont permis de montrer qu'ils pouvaient être stockés à moins 20° pendant 14 jours et à 5° pendant 31 jours", rassure Véronique Jung, pharmacienne responsable chez OCP, grossiste-répartiteur. 23 000 flacons ont été déjà commandés. À midi, ils sont arrivés en pharmacie entre des pains de glace et en kit. "Le vaccin Pfizer doit être constitué avant d'être injecté au patient", souligne Michel Barsoum, docteur en pharmacie. En clair, le pharmacien doit mélanger lui-même les vaccins avec du chlorure de sodium. Pour ce geste, il est rémunéré deux euros de plus par l'Assurance Maladie. Les clients attendaient ce service de proximité depuis longtemps. C'est un changement de stratégie vaccinale. Le gouvernement compte fermer progressivement les centres de vaccination et s'appuyer sur la médecine de ville pour la troisième dose mais surtout pour atteindre les 7,4 millions des non-vaccinés. Pfizer, c'est 80% des injections, soit près de 75 millions de doses administrées, un vaccin que les Français commencent à bien connaître.